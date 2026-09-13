Lüleburgaz'daki katlı otopark projesi 2028'de hizmete sunulacak - Son Dakika
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Lüleburgaz'daki katlı otopark projesi 2028'de hizmete sunulacak

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Lüleburgaz Belediyesi, Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Ofisleri Projesi'nin inşaat çalışmalarının sürdüğünü ve tesisin 2028 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini açıkladı. Toplam 14 bin 109 metrekare inşaat alanına sahip tesiste 1.681 metrekarelik alan belediye ek hizmet binası olarak ayrıldı.

Lüleburgaz'da Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Ofisleri Projesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen projenin 2028 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 14 bin 109 metrekare inşaat alanına sahip tesis bünyesinde, 1.681 metrekarelik alanın belediye ek hizmet binası olarak ayrıldığı kaydedildi.

"Yürüme, Denge ve Basma Kusurları" eğitimi

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde huzurevi sakinlerine yönelik "Yürüme, Denge ve Basma Kusurları" eğitimi düzenlendi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nalan Sezgin tarafından verilen eğitimde, doğru yürüme teknikleri, ayak basış şekilleri, denge bozuklukları ve düşme riskini azaltmaya yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Yürümenin bağımsız bir yaşamın temeli olduğunu vurgulayan Sezgin, doğru adım atma aşamalarını, ayakkabı tabanı kontrolünün önemini ve dengeyi korumak için yapılabilecek güvenli egzersizleri anlattı.

Program, merdivenlerde kontrollü hareket edilmesine yönelik uyarılarla tamamlandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'daki katlı otopark projesi 2028'de hizmete sunulacak - Son Dakika

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