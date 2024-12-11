Lüleburgaz'daki Sevgi Mağazası 2 Bin 486 Aileye Destek Sağladı

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılında "İyilik elden ele" sloganıyla ihtiyaç sahibi aileler için hizmete açtığı Sevgi Mağazası, 3 yılda 2 bin 486 aileye 40 bin adede yakın kıyafet desteği sağladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "İyilik elden ele" sloganıyla hizmete sunduğu Sevgi Mağazası, bugüne kadar binlerce aileye destek oldu. Kullanılabilecek durumda olan giysi, çanta, ayakkabı ve her türlü tekstil ürününün bağışçılardan teslim alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturulduğu Sevgi Mağazası, 3 yılda 2 bin 486 aileye 39 bin 296 adet kıyafet desteği sağladı.

Sevgi Mağazası'na ilişkin

Mağaza, hafta içi mesai saatleri içinde hizmet veriyor. Mağazadan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz faydalanabiliyor. İhtiyaç sahibi olduklarını gösterir belgeyi, bağlı bulundukları mahalle muhtarlığından alan vatandaşlar, 3 ayda bir, kişi başına 5 parça olacak şekilde; giysi, ayakkabı gibi ürünleri, Sevgi Mağazası'ndan alabiliyor. Bağışçılar ise kullanılabilecek durumdaki giysi, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerini haftanın her günü Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ndeki görevlilere teslim edebiliyor.