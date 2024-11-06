Lüleburgaz'ın Kurtuluşu İçin Etkinlikler Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz'ın Kurtuluşu İçin Etkinlikler Düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla 8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Anadolu Ateşi dans topluluğu etkinlikler kapsamında sahne alacak.

06.11.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla 8 Kasım'da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozağini bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek sunan Anadolu Ateşi dans topluluğu, bu özel günde sahne alacak.

Lüleburgaz Belediyesi, 8 Kasım Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek programların hazırlıklarını tamamladı. 8 Kasım Cuma günü saat 09.30'da Tören Alanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayacak kutlamalar, geçit töreni ile devam edecek. Etkinlikler, kurtuluş kutlamaları törenin ardından saat 13.30'da Sokollu Külliyesi Çifte Hamam'da Lüleburgaz'ın Motifleri Sergisi'nin açılmasıyla devam edecek.

Ayrıca kurtuluşun 102'nci yıldına özel 'Lüleburgaz'ın Kurtuluşu ve Trakya'da Milli Mücadele'nin konuşulacağı Çınaraltı Sohbetleri düzenlenecek.

Etkinliğe konuşmacı olarak tarihçi yazar Ali Arslan katılacak. Zübeyde Hanım Parkı'nda saat 14.30'da başlayacak programın moderatörlüğünü İbrahim Metin Baltacı yapacak.

Anadolu Ateşi sahne alacak

Etkinlikler kapsamında Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı ve Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozağini bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek sunan Anadolu Ateşi dans topluluğu, 8 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda sahne alacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Lüleburgaz, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'ın Kurtuluşu İçin Etkinlikler Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:36 ÖTV’siz araç sınırı belli oldu ÖTV'siz araç sınırı belli oldu
14:32 Alman ekibi Trendyol 1. Lig’in kalecisinin peşinde Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
14:28 Esenyurt’a kayyum olarak gelen Can Aksoy’a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı Esenyurt'a kayyum olarak gelen Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 10:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'ın Kurtuluşu İçin Etkinlikler Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.