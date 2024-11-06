Lüleburgaz'ın Kurtuluşu İçin Etkinlikler Düzenlenecek

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla 8 Kasım'da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozağini bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek sunan Anadolu Ateşi dans topluluğu, bu özel günde sahne alacak.

Lüleburgaz Belediyesi, 8 Kasım Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek programların hazırlıklarını tamamladı. 8 Kasım Cuma günü saat 09.30'da Tören Alanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayacak kutlamalar, geçit töreni ile devam edecek. Etkinlikler, kurtuluş kutlamaları törenin ardından saat 13.30'da Sokollu Külliyesi Çifte Hamam'da Lüleburgaz'ın Motifleri Sergisi'nin açılmasıyla devam edecek.

Ayrıca kurtuluşun 102'nci yıldına özel 'Lüleburgaz'ın Kurtuluşu ve Trakya'da Milli Mücadele'nin konuşulacağı Çınaraltı Sohbetleri düzenlenecek.

Etkinliğe konuşmacı olarak tarihçi yazar Ali Arslan katılacak. Zübeyde Hanım Parkı'nda saat 14.30'da başlayacak programın moderatörlüğünü İbrahim Metin Baltacı yapacak.

Anadolu Ateşi sahne alacak

Etkinlikler kapsamında Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı ve Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozağini bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek sunan Anadolu Ateşi dans topluluğu, 8 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda sahne alacak.