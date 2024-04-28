Lüleburgaz Kaymakamı köyleri ziyaret etti

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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yüce, Hamzabey, Yenitaşlı ve Ceylan köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü.

Köylerde devam eden yatırımları inceleyen Yüce, planlanan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sinan Kırımlı, Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpaslan Akçakavak ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan da yer aldı.

Kütüphaneden 5 yılda 40 bin kişi faydalandı

Lüleburgaz Belediyesinin Halide Edip Adıvar Kütüphanesinden 5 yılda 40 bin kişi faydalandı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisindeki Halide Edip Adıvar Kütüphanesindeki kitap sayısının 8 bine, üye sayısının da 1300'e ulaştığını bildirdi.

Geçen yıla oranla kitap sayısının yüzde 16 arttığını ifade eden Gerenli, kütüphanenin her yaş grubuna hitap ettiğini kaydetti.

Gerenli, 2019 yılında açılan kütüphaneyi 5 yılda 40 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.