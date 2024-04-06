Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Muhtarları Kabul Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.
Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine devam eden ve yeni seçilen muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.
Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü olduğunu ifade eden Yüce, muhtarlar ile uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Yüce, ardından muhtarlar ile sohbet etti.
Gerenli mazbatasını aldı
Lüleburgaz Belediye Başkanlığına seçilen Murat Gerenli mazbatasını aldı.
Gerenli, Lüleburgaz Adliyesi'nde düzenlenen törende, ikinci kez belediye başkanı olarak seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Lüleburgaz'a değer katarak hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Gerenli, gelecek ve aydınlık yarınlar için çalışacaklarını kaydetti.
Törene, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, İl Başkanı Bora Terzi ve partililer katıldı.
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