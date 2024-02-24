Lüleburgaz Kaymakamı, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuyu kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz Kaymakamı, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuyu kabul etti

Lüleburgaz Kaymakamı, Türkiye Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan sporcuyu kabul etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş'ı makamında kabul etti. Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı sporcuyu tebrik etti. Sporcudan şampiyona ve çalışmaları hakkında bilgi alan Yüce, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti. Yüce, konuşmaların ardından sporcuya hediyeler verdi.

24.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Afyonkarahisar'da düzenlenen U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş'ı makamında kabul etti.

Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı sporcuyu tebrik etti.

Sporcudan şampiyona ve çalışmaları hakkında bilgi alan Yüce, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

Yüce, konuşmaların ardından sporcuya hediyeler verdi.

Sevgi Mağazası ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Lüleburgaz ilçesinde Sevgi Mağazası ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, mağazanın bir yılda 2 bin kişiye hizmet sunduğunu belirtti.

Mağazadan 35 bin kıyafet yardımı yapıldığını ifade eden Gerenli, açıklamasında şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerimiz mağazamıza gelip yılda 4 kez kıyafet ve ayakkabı alabiliyor. Lüleburgaz'da iyiliği, dostluğu ve sevgiyi büyüteceğiz."

Lise öğrencileri Fransa'da iklim eğitimine katılacak

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde bir grup lise öğrencisi Fransa'da "İklim krizi", "Yeşil enerji", "Atıkların doğru geri dönüşümü ve su tasarrufu" eğitimleri alacak.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin 26-29 Şubat tarihlerinde Fransa'da olacaklarını belirtti.

Eğitime 9 öğrencinin katılacağını ifade eden Altıntaş, öğrencilerin bu tür çalışmalar ile bilgi ve birikimlerini güçlendireceklerine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Murat Gerenli, Salih Yüce, Lüleburgaz, Türkiye, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Kaymakamı, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuyu kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:33:51. #1.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Kaymakamı, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuyu kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement