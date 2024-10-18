Lüleburgaz Kitap ve Edebiyat Fuarı Açıldı

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Lüleburgaz Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde gerçekleştirilen fuar, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilim ve sanatın büyük önem taşıdığını söyledi.

Bilim ve sanatın bir toplumun en önemli unsurları olduğunu ifade eden Gerenli, yerel yönetim olarak sanat konusunda Lüleburgaz'da birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Gerenli, Lüleburgaz'da sanat akademisi ve diğer tüm birimlerle edebiyattan yazılıma, şiirden seramiğe ve resme kadar sanatın her dalının gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından 27 yayınevi, 81 yazar ve sanatçının katıldığı fuarın açılışı yapıldı.

Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.