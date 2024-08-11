Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Ürünleri Fiyatlarını Denetledi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce marketlerdeki tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi modülüne ilişkin marketlerde denetimde bulundu.
Satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilerek, alış ve satış fiyatları incelendi.
Ayrıca ekipler hijyen kurallarını da denetledi.
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