Lüleburgazlı Esnaf Ayhan Karabıyık'tan Çevre Duyarlılığı Örneği - Son Dakika
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Lüleburgazlı Esnaf Ayhan Karabıyık'tan Çevre Duyarlılığı Örneği

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Her sabah işletmesinin önünde sigara izmaritlerini temizleyen Ayhan Karabıyık, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturuyor. Yere izmarit atanlara yönelik uyarı yazılarıyla dikkat çeken Karabıyık, temiz bir toplum için duyarlı olunması gerektiğini vurguluyor.

20.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:31
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgazlı esnaf Ayhan Karabıyık, her sabah işletmesinin önünde yaptığı temizlik ve yere izmarit atanları uyaran yazılarıyla çevresine örnek oluyor.

Her sabah iş yerine geldiğinde yerdeki sigara izmaritlerini temizleyen esnaf Ayhan Karabıyık, yere izmarit atanlara yönelik uyarı yazılarıyla da dikkati çekiyor.

Duyarlılığıyla çevresine örnek olan Karabıyık, "Biz bu işe kendi adımızı verdik. Senelerden beri çevreye duyarlı olduğumuz için bu işleri yapıyoruz. İstiyoruz ki halkımız temiz, güzel ortamlarda çayını kahvesini rahat içsin diye uğraşıyoruz. Tepki gösteren de var, örnek davranıştan dolayı kutlayan da var. İnsan oturduğu yerde temiz oturursa daha rahat yiyor. Her şeyden önce duyarlı bir toplum olmalıyız. Temiz toplum, temiz çevre, temiz insanlara ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Lüleburgaz Belediyesi zabıta ekipleri de çevreyi kirletenlere ve kurallara uymayan işletmelere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Memuru Ömer Nizamoğulları konuya ilişkin, "Kabahatler Kanunu kapsamında ceza yazma yetkimiz var. Şu anda tüm işletmeleri uyarıyoruz. Maalesef uymayan işletmeler hakkında ceza yazdığımız da oldu. İşletmelerin cezai işlemle karşılaşmaması için bu uyarılara, temizliğe dikkat etmesi önem arz etmektedir" dedi.

Lüleburgazlı Esnaf Ayhan Karabıyık\'tan Çevre Duyarlılığı Örneği
Kaynak: ANKA

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