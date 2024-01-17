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Lunaparkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Lunaparkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan, onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Lunaparkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
17.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:14
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-Kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiye çocukların oynadığı sırada ateş açtı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL ARNAVUTKÖY'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştı. 1 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ocak Pazar Günü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü. Şüpheliler yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı.

Saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1'i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı.Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anında oyuncakta bulunan çocuğunu bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı da görülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Lunaparkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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