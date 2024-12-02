Lusail Üniversitesi'nde Türkçe Dersi Başlıyor

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Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Lusail Üniversitesi'nde bu yıl Türkçenin seçmeli ders olarak eğitim programına girmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Lusail Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre üniversitenin tüm bölümlerinde seçmeli ders olarak Türkçe yer alacak.

Bu sayede Katar'ın en prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olarak bilinen ve geniş bir uluslararası öğrenci kitlesine sahip Lusail Üniversitesi'nde öğrenciler Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenme fırsatı bulacak.

Türkçe'nin seçmeli ders olarak sunulmasıyla, öğrenciler hem dil öğrenme hem de Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatına sahip olacak.

Bu girişim, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik iş birliğini güçlendirecek.