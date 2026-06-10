Lütfü Savaş Yargıtay'a Başvurduklarını Duyurdu: "Dün Dilekçemizi Verdik"

(ANKARA) - CHP Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" davasını açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette, Yargıtay'a başvurduklarını açıklayarak, "Zannedersem dün başvurduk. Her iki taraf arasında bir uzlaşma olur mu diye bekledik. Ancak baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi başvurusunu çekmiyor, biz de mecburen dün dilekçemizi verdik" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından, davayı açan isim olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada açıklamarda bulunan Savaş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayına ilişkin aldığı kararda, kendi başvurusunu reddetmesi üzerine Yargıtay'a başvurduklarını söyledi.

Başvuru yapmamak için düne kadar beklediklerini belirten Savaş, "Bu karar istinaftan çıkar çıkmaz Sayın Özgür Özel'in avukatları hemen Yargıtay'a başvurdu. Biz ise zannedersem dün başvurduk. Her iki taraf arasında bir uzlaşma olur mu diye bekledik. Hatta üç gün önce bir haber kanalına verdiğim demeçte de bunu anlattım. Ancak baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi başvurusunu çekmiyor, biz de mecburen dün dilekçemizi verdik. Ama önce Yargıtay'a başvuran Sayın Özgür Özel'dir. Hem de kararın hemen ardından başvurdular. Biz bekledik, çekmeyince de dün başvurumuzu yaptık" dedi.

"İHRAÇ EDİLENLERİN PARTİDE BULUNMASININ SAKINCASI YOK"

Savaş, genel merkeze, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için değil, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine hayırlı olsun demek için geldiğini söyledi.

Gazetecilerin, 4-5 Kasım 2023 sonrası verilen ihraç kararlarının iptali için YDK tarafından MYK'ya yazı yazıldığını hatırlatması üzerine Lütfü Savaş, "Mutlak butlan kararı alınan bütün kararların yok hükmünde olduğunu ifade ediyor. En son Yüksek Disiplin Kurulu da bunu onayladı. Şu anda yaklaşık bin 800 civarındaki arkadaşımızın, partiden uzaklaştırılan arkadaşlarımızın partide bulunmasının hiçbir sakıncası kalmadı. Şu anda bu arkadaşlarımızın hepsi, biz dahil, partiye üyeyiz" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLDEN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEYİZ"

Gazetecilerin, "Mutlak butlan kararınız kesinleşmediği için alınan kararların da kesinleşmediği, bunun sadece yönetime yönelik bir tedbir kararı olduğu yönünde değerlendirmeler var. Siz resmen üye olabiliyor musunuz şu an partiye? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı buna izin veriyor mu?" sorusu üzerine Savaş, şu yanıtı verdi:

"Resmi üyelik dışında gönülden üyelik diye bir şey vardır Atatürk'ün partisinde. Bu ülkede insanları sağcı, solcu, sosyal demokrat, muhafazakar, liberal diye ayırabilirsiniz ama bu ülkede en çok taraftarı olan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü beğenir, saygı duyar ve sever. Onu sevenlerden bir tanesi de benim. Onun çatısı altında bulunmak bizim için onurdur ve bu onuru yazılı bir belgeyle taşımıyoruz. Ruhumuzla taşıyoruz, gönlümüzle taşıyoruz. İstinaftan sonra Yargıtay'ın ne zaman sonuçlandıracağı bizim için fark etmez. Biz gönülden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Ben 13 yıldır bu partinin bayrağını onurla taşıdım. İki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Bu, kalemle yazılan bir şey değildir. Gönülden gelen bir bağlılıktır."

Şunu da söyleyeyim; kurumlarda insanlar ihtiraslarıyla o kuruma değer vermez. Kurumları değerli kılan ilkeleridir. İlkeler değerliyse kurum da değerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, insanların beklentilerine sığmayacak kadar geniş ve engindir. Bu nedenle bugüne kadar hep kişileri konuştuk, mahkeme sonuçlarını konuştuk. Burada önemli olan kişileri konuşmak değil; önemli olan kurumsal yapının, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukunu korumaktır. Bunun yanında demokratik teamüllerini korumaktır. En önemlisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygınlığına gölge düşürmemektir. Her Cumhuriyet Halk Partili bunu düşünmek zorundadır."

BAM, LÜTFÜ SAVAŞ'IN İSTİNAF BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ

CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptali istemli davası yerel mahkeme tarafından reddedilen Lütfü Savaş, bu kararı istinafa taşımış, mutlak butlan kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında Lütfü Savaş'ın istinaf talebinin ise esastan reddine karar verilmişti. Savaş, bu nedenle temyiz kanun yoluna başvurarak kararı Yargıtay'a taşıdıklarını bildirdi.