Luxon'un Çin Ziyareti

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, 2023'te göreve gelmesinden bu yana Çin'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Yeni Zelanda lideri, 17-20 Haziran tarihlerini kapsayan ziyaretinde Şanghay'daki temaslarının ardından Pekin'de mevkidaşı Li Çiang'ın yanı sıra Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, Çin ile Yeni Zelanda arasında temel bir çıkar çatışması bulunmadığını belirterek, tarafların farklılıkları bir kenara bırakıp ortak bir zemin inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin lideri, ülkeler arasında ticaret ve yatırımların derinleştirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele gibi farklı alanlarda yeni işbirliği olanaklarının araştırılması çağrısı yaptı.

Yeni Zelanda tarafından yapılan açıklamada da, Luxon'un görüşmede iki ülke arasında jeopolitik konularda farklılıklar olsa da sağlıklı ekonomik ilişkileri sürdürmenin iki tarafın da çıkarına olacağının altını çizdiği belirtildi.

Açıklama göre, Hint-Pasifik bölgesinde gerilimleri azaltmanın önemine işaret eden Luxon, Çin'in Ukrayna'daki savaş gibi küresel meselelerin çözümünde kilit rol oynayabileceğini kaydetti.

Çin'in Cook Adaları ile ilişkisi iki ülke arasında sorun yaratıyor

Luxon'un ziyaretinin, Yeni Zelanda'nın, öz yönetime dayalı özel bir bağı bulunan Cook Adaları'na sağladığı milyonlarca dolarlık finansmanı, Çin ile imzaladığı kapsamlı işbirliği anlaşmaları nedeniyle durdurma kararı almasına denk gelmesi dikkati çekti.

Yeni Zelanda hükümeti Çin'le ilişkileri nedeniyle Cook Adaları'na sağlanan yaklaşık 11 milyon dolarlık fonun durdurulduğunu bildirmişti.

Luxon'un Çin'deki görüşmelerinde taraflar konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Yeni Zelanda ve Cook Adaları ilişkileri

Yeni Zelanda ve Cook Adaları arasında tarihe dayanan özel ilişkiler bulunuyor.

Cook Adaları'nın statüsü, Yeni Zelanda ile öz yönetimi (self governing) haiz "özgür birliktelik" (free association) olarak nitelendiriliyor.

Egemen ve tam bağımsız bir devlet olmayan ancak yasama, yürütme ve yargı yetkileri bulunan Cook Adaları'nın, Yeni Zelanda sınırları içinde ayrı bir hukuki yapısı bulunuyor.

Yeni Zelanda vatandaşlığına sahip olan Cook Adaları halkı, Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat edebiliyor.