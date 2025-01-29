Fransa'da Lyon 3 Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi, Müslüman karşıtı, ırkçı ve cinsiyetçi sözleri nedeniyle 1 yıl süreyle görevden uzaklaştırıldı.
Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Topluluğu'nun (CCIE) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Lyon 3 Üniversitesi'nde bir hukuk profesörü "Afrikalı bir Müslüman, Fransa'da Katolik beyaz gibi asla entegre olamayacak" gibi sözler sarf etti.
Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin tepkisine neden olan bu durum, üniversitenin disiplin kuruluna intikal etti.
Disiplin kurulu, hukuk profesörünü, Müslüman karşıtı, ırkçı ve cinsiyetçi sözleri nedeniyle 1 yıl görevden uzaklaştırma kararı aldı.
Son Dakika › Güncel › Lyon Üniversitesi'nde Müslüman Karşıtı Profesöre Uzaklaştırma - Son Dakika
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