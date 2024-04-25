M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında seferler normale döndü

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(İSTANBUL) 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören bölümlerin onarımı nedeniyle aksayan M5 Üsküdar- Samandıra metro hattında seferler bu sabah itibariyle normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri nedeniyle aksamıştı. Zorunlu bakım çalışmalarının tamamlanması sürecinde Üsküdar- Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılıyordu. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanmakta, aksamadan kaynaklanan yolcu yoğunluğuna karşı İETT ek seferleri düzenleniyordu.

Metro İstanbul'dan bu sabah yeni bir açıklama yapıldı. "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadeleriyle bölgede sorunun giderildiği duyuruldu.