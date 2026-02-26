Maarif Vakfı Mezunları İftar Programında Buluştu

Türkiye Maarif Vakfı okullarından mezun olup, Ankara'da üniversite öğrenimi gören öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına, farklı ülkelerdeki Maarif Vakfı okullarından mezun olup Ankara'da üniversite öğrenimi gören öğrenciler ile vakıf yöneticileri katıldı.

Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Maarif Vakfı'ndaki görevinden ayrılmış olsa da kendisini hala ailenin bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Cangir, Maarif Vakfı ailesinin asli unsurlarının öğrenciler olduğunu vurgulayarak, "Okullarımızı sizler için açtık. Sizler oralardan mezun oldunuz ve üstelik şimdi Türkiye'de okuyorsunuz. Ben size başarılar diliyorum. Benim sizlere en temel tavsiyem kendi aranızdaki ilişkiyi, kardeşlik ilişkisini hiçbir zaman kaybetmeyin." diye konuştu.

Yaklaşan bayram dolayısıyla iyi dileklerini paylaşan Cangir, katılımcılara huzur ve afiyet temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da programa katılmak için özel gayret gösterdiğini ifade ederek, bu buluşmanın kendileri için ayrı bir aidiyet, kardeşlik ve aile duygusu taşıdığını dile getirdi.

Ercan, "Ümit ediyorum, umuyorum ki çok kıymetli öğrencilerimiz de aynı bu duyguyla Maariften mezun olduktan sonra da hem ülkemize hem Maarif ailemize olan aidiyet duygularını hayatlarının diğer evrelerinde de aynı şekilde devam edecekler." dedi.