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Maaş alamadıklarını iddia eden işçiler iş bırakma eylemi yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasının inşaatında çalışan yüklenici firmanın 25 işçisi, iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde TOKİ tarafından yapımı devam eden Kaymakamlık binasının inşaatını yapan yüklenici firmanın 25 işçisi, iki aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle şantiyenin önüne "Burada grev var" yazısı astı.

2023 yılının Temmuz ayından bu yana inşaatta çalıştıklarını söyleyen işçi Fikret Lafçı, maaşlarını gecikmeli aldıklarını son iki aydan bu yana da maaş alamadıklarını öne sürdü. Bayram öncesi çocuklarına alışveriş yapamadığını söyleyen Lafçı, "Biz 2023'ün 7 ayından beri burada çalışıyoruz. Yaz kış demeden bütün maaşlarımız hep aksamalı geldi. Ama artık bizimde gücümüz kalmadı. Son 2 aydır maaş alamıyoruz. Bize dediler ki 'Cuma günü maaşınız yatacak.' Dün maaş yatmadı, burada söz verildiği zaman gece 12'de bile paramızın yattığını biliyoruz. Bayram geldi, cebimde 20 TL para var. Ben bununla nasıl bayram yapayım. Emeğimizi istiyoruz. Çocuğumuza alışveriş yapacak paramız yok. Paramızı alamadık köyümüze gidemedik. Para peşine düştük. 8 aydır buradayız, hep aksadı. Ama 2 aydır hiç verilmiyor. Şantiye şefimiz bir gün öncesinden kaçtı gitti. Buraya masum birini bıraktılar, gittiler. Paramızı almadan buradan gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

(ZK-OA-ÖK-Y)