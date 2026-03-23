Macar Bakan Szijjarto İddiaları Yalanladı
Macar Bakan Szijjarto İddiaları Yalanladı

23.03.2026 15:12
Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rusya'ya bilgi sızdırdığı iddialarını reddetti ve dinlenildiğini açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdıkları" iddiasını yalanladı.

Washington Post gazetesinin ismini açıklamayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Szijjarto'nun, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya ilettiği öne sürüldü.

Haberde, Szijjarto'nun, AB toplantıları molalarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak, perde arkası bilgileri sızdırdığı ve Rus yetkililere çözüm önerilerinde bulunduğu savunuldu.

Öte yandan haberde, Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), seçimi kazanmasına katkı sağlaması adına "Viktor Orban'a yönelik bir suikast girişiminin sahnelenmesi" önerisinde bulunduğu da iddialar arasına yer aldı.

"Bu konuda uzun zamandır şüphelerimiz vardı"

Söz konusu haberin ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla iddialara destek verdi.

Tusk, "Orban'ın ekibinin, AB Konseyi toplantılarını en ince ayrıntısına kadar Moskova'ya bildirdiği haberi kimseyi şaşırtmamalı. Bu konuda uzun zamandır şüphelerimiz vardı. İşte bu yüzden sadece kesinlikle gerekli olduğunda söz alıyorum ve sadece gerektiği kadar konuşuyorum." ifadelerine yer verdi.

Szijjarto ise Tusk'a yanıtında, "Yalan haberler yaymak yerine, muhalefeti desteklemek için Budapeşte'ye gelin. Geçen sefer işe yaramıştı, bizim için." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Politico internet sitesindeki habere göre, 5 Avrupalı diplomat ve yetkili, AB'nin, bilgi sızdıracağı endişesiyle Macaristan'ı kritik görüşmelerin dışında bırakmaya çalıştığını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yetkili, genel olarak "sadakatinden şüphe duyulan" üye devletlerin varlığının, Avrupa diplomasisinin büyük oranda küçük formatlarda yapılmasının ana nedeni olduğunu kaydetti.

Macaristan, Szijjarto'nun telefonunun dinlendiğini tespit ettiklerini açıkladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun telefonlarının dinlendiğine dair kanıtlar olduğunu ve bunun arkasında kimin olabileceğine dair ipuçlarına rastladıklarını belirterek, konunun derhal soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Szijjarto da konuya ilişkin yayımladığı bir video mesajda, bir veya daha fazla yabancı istihbarat servisinin, bir Macar gazetecinin işbirliğiyle dinleme operasyonu gerçekleştirdiğini ve bunun "şoke edici" olduğunu söyledi.

Szijjarto, baskı ve gizli eylemlere rağmen Macaristan'ı savaşa sürüklememek için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu gazetecinin, Bakan Szijjarto'yu dinlemek amacıyla başka bir AB üyesi ülkenin istihbarat teşkilatına bilgi verdiğini itiraf ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
