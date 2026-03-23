Macar Bakan Szijjarto İddiaları Yalanladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdıkları" iddiasını yalanladı.

Washington Post gazetesinin ismini açıklamayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Szijjarto'nun, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya ilettiği öne sürüldü.

Haberde, Szijjarto'nun, AB toplantıları molalarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak, perde arkası bilgileri sızdırdığı ve Rus yetkililere çözüm önerilerinde bulunduğu savunuldu.

Öte yandan haberde, Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), seçimi kazanmasına katkı sağlaması adına "Viktor Orban'a yönelik bir suikast girişiminin sahnelenmesi" önerisinde bulunduğu da iddialar arasına yer aldı.

"Bu konuda uzun zamandır şüphelerimiz vardı"

Söz konusu haberin ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla iddialara destek verdi.

Tusk, "Orban'ın ekibinin, AB Konseyi toplantılarını en ince ayrıntısına kadar Moskova'ya bildirdiği haberi kimseyi şaşırtmamalı. Bu konuda uzun zamandır şüphelerimiz vardı. İşte bu yüzden sadece kesinlikle gerekli olduğunda söz alıyorum ve sadece gerektiği kadar konuşuyorum." ifadelerine yer verdi.

Szijjarto ise Tusk'a yanıtında, "Yalan haberler yaymak yerine, muhalefeti desteklemek için Budapeşte'ye gelin. Geçen sefer işe yaramıştı, bizim için." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Politico internet sitesindeki habere göre, 5 Avrupalı diplomat ve yetkili, AB'nin, bilgi sızdıracağı endişesiyle Macaristan'ı kritik görüşmelerin dışında bırakmaya çalıştığını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yetkili, genel olarak "sadakatinden şüphe duyulan" üye devletlerin varlığının, Avrupa diplomasisinin büyük oranda küçük formatlarda yapılmasının ana nedeni olduğunu kaydetti.

Macaristan, Szijjarto'nun telefonunun dinlendiğini tespit ettiklerini açıkladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun telefonlarının dinlendiğine dair kanıtlar olduğunu ve bunun arkasında kimin olabileceğine dair ipuçlarına rastladıklarını belirterek, konunun derhal soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Szijjarto da konuya ilişkin yayımladığı bir video mesajda, bir veya daha fazla yabancı istihbarat servisinin, bir Macar gazetecinin işbirliğiyle dinleme operasyonu gerçekleştirdiğini ve bunun "şoke edici" olduğunu söyledi.

Szijjarto, baskı ve gizli eylemlere rağmen Macaristan'ı savaşa sürüklememek için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu gazetecinin, Bakan Szijjarto'yu dinlemek amacıyla başka bir AB üyesi ülkenin istihbarat teşkilatına bilgi verdiğini itiraf ettiğini aktardı.