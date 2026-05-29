Macaristan AB Fonlarını Yeniden İnşaat İçin Kullanacak

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin dondurulan Avrupa Birliği (AB) fonunu Macaristan'ı yeniden inşa etmek için kullanacaklarını belirtti.

Başbakan Magyar, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Macaristan'ın dondurulan AB fonlarının serbest bırakılması konusunu görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Magyar, seçim kampanyasında Macar halkının sağlık ve eğitim sistemleri ile milyarlarca avroluk kaynaklarını geri getirecekleri taahhüdünde bulunduklarını hatırlattı.

Eski Başbakan Viktor Orban hükümetinin AB'nin, fonları bloke etmesinin arkasındaki gerçek nedenler hakkında yalan söylediğini dile getiren Magyar, Orban hükümetinin yasa dışı göç, Ukrayna'daki savaş veya belirli insan hakları konusunda farklı düşündüğü için bu fonların verilmeyeceğini söylediğini, ancak bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Magyar, Orban döneminde yaşanan yolsuzluk nedeniyle bu fonların serbest bırakılmadığına işaret ederek, "Macaristan'da yolsuzluk inanılmaz bir boyuttaydı." dedi.

AB Komisyonu ile yolsuzlukla mücadele tedbirlerini ve von der Leyen'in bahsettiği adımları kabul ettiklerini aktaran Magyar, bu "son derece önemli" fonlar konusunda bir anlaşmaya varmak için sadece birkaç hafta yettiğini kaydetti.

Magyar, 16,4 milyar avroluk fonun serbest bırakılacağı bilgisini paylaşarak, bu rakamın, Macaristan'ın bütçesinin yüzde 13'üne denk geldiğini söyledi.

Başbakan Magyar, "Söz verdiğimiz gibi bu parayı ülkemize getireceğiz. Macaristan'ı yeniden inşa etmek, ekonomiyi canlandırmak, kamu hizmetlerini yeniden düzenlemek ve geliştirmek, ayrıca Macar şirketlerinin ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmak için." diye konuştu.

Macaristan'ın dondurulan AB fonlarıyla ilgili görüşmelerle, Ukrayna'nın AB üyeliği süreci arasında bir bağlantı olmadığına işaret eden Magyar, Ukrayna'da sayısı 100 bine varan Macar azınlığın haklarının garanti altına alınmasının çok önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Magyar, Ukraynalı yetkililere, dil ve kültür konularını kapsayan 11 maddelik bir öneri sunduklarını ve onlardan bu maddeleri kabul etmelerini istediklerini vurguladı.

Başbakan Magyar, bu teknik toplantılardan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Macarca konuşan bölgelerden birinde bir araya gelip, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.

AB, Macaristan'a ayrılan milyarlarca avroluk fonu, eski Başbakan Viktor Orban döneminde hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinde şeffaflık ve temel haklara ilişkin endişeler nedeniyle kademeli olarak dondurmuştu.

Brüksel, özellikle yargı bağımsızlığı, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve AB fonlarının denetlenmesine ilişkin reformların hayata geçirilmesini fonların serbest bırakılması için şart koşuyordu.