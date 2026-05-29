Macaristan AB Fonlarını Yeniden İnşaat İçin Kullanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan AB Fonlarını Yeniden İnşaat İçin Kullanacak

29.05.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Magyar, dondurulan AB fonlarının serbest bırakılması ve Macaristan'ın yeniden inşası için kullanılacağını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin dondurulan Avrupa Birliği (AB) fonunu Macaristan'ı yeniden inşa etmek için kullanacaklarını belirtti.

Başbakan Magyar, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Macaristan'ın dondurulan AB fonlarının serbest bırakılması konusunu görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Magyar, seçim kampanyasında Macar halkının sağlık ve eğitim sistemleri ile milyarlarca avroluk kaynaklarını geri getirecekleri taahhüdünde bulunduklarını hatırlattı.

Eski Başbakan Viktor Orban hükümetinin AB'nin, fonları bloke etmesinin arkasındaki gerçek nedenler hakkında yalan söylediğini dile getiren Magyar, Orban hükümetinin yasa dışı göç, Ukrayna'daki savaş veya belirli insan hakları konusunda farklı düşündüğü için bu fonların verilmeyeceğini söylediğini, ancak bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Magyar, Orban döneminde yaşanan yolsuzluk nedeniyle bu fonların serbest bırakılmadığına işaret ederek, "Macaristan'da yolsuzluk inanılmaz bir boyuttaydı." dedi.

AB Komisyonu ile yolsuzlukla mücadele tedbirlerini ve von der Leyen'in bahsettiği adımları kabul ettiklerini aktaran Magyar, bu "son derece önemli" fonlar konusunda bir anlaşmaya varmak için sadece birkaç hafta yettiğini kaydetti.

Magyar, 16,4 milyar avroluk fonun serbest bırakılacağı bilgisini paylaşarak, bu rakamın, Macaristan'ın bütçesinin yüzde 13'üne denk geldiğini söyledi.

Başbakan Magyar, "Söz verdiğimiz gibi bu parayı ülkemize getireceğiz. Macaristan'ı yeniden inşa etmek, ekonomiyi canlandırmak, kamu hizmetlerini yeniden düzenlemek ve geliştirmek, ayrıca Macar şirketlerinin ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmak için." diye konuştu.

Macaristan'ın dondurulan AB fonlarıyla ilgili görüşmelerle, Ukrayna'nın AB üyeliği süreci arasında bir bağlantı olmadığına işaret eden Magyar, Ukrayna'da sayısı 100 bine varan Macar azınlığın haklarının garanti altına alınmasının çok önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Magyar, Ukraynalı yetkililere, dil ve kültür konularını kapsayan 11 maddelik bir öneri sunduklarını ve onlardan bu maddeleri kabul etmelerini istediklerini vurguladı.

Başbakan Magyar, bu teknik toplantılardan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Macarca konuşan bölgelerden birinde bir araya gelip, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.

AB, Macaristan'a ayrılan milyarlarca avroluk fonu, eski Başbakan Viktor Orban döneminde hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinde şeffaflık ve temel haklara ilişkin endişeler nedeniyle kademeli olarak dondurmuştu.

Brüksel, özellikle yargı bağımsızlığı, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve AB fonlarının denetlenmesine ilişkin reformların hayata geçirilmesini fonların serbest bırakılması için şart koşuyordu.

Kaynak: AA

Macaristan, Politika, Ekonomi, İnşaat, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan AB Fonlarını Yeniden İnşaat İçin Kullanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Kelkit Çayı’na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Kelkit Çayı'na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

18:01
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 18:22:37. #7.13#
SON DAKİKA: Macaristan AB Fonlarını Yeniden İnşaat İçin Kullanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.