Macaristan Başbakanı Taşınmayacak

13.05.2026 15:00
Yeni Başbakan Magyar, resmi konut ve makam aracını kullanmayacağını duyurdu.

(ANKARA) - Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar Péter, resmi başbakanlık konutuna taşınmayacağını ve makam aracı olarak başbakan olmadan önce kullandığı Škoda Superb'i kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim kampanyası döneminde de dile getirdiği üzere Budapeşte'deki tarihi Karmelita Sarayı'na taşınmayacağını belirtti. Magyar "Karmelita Sarayı'na taşınmayacağım. Başbakanlık merkezi ve hükümet toplantılarının yapılacağı yer, Budapeşte'de Alkotmány Caddesi 5 numarada olacak" dedi.

Söz konusu binanın şimdiye kadar İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığı olarak kullanıldığını bildiren Magyar "Binanın Parlamento'ya birkaç adım uzaklıkta olması ve Başbakanlığın adresinin 'Anayasa Caddesi' olması sembolik bir anlam taşıyor" ifadesini kullandı.

Magyar paylaşımında gelecek haftadan itibaren hükümet toplantılarının gerçekletirilmesi beklenen salonun bir fotoğrafına da yer verdi.

Macaristan'ın yeni başbakanı başka bir sosyal medya paylaşımında da  "Resmi başbakanlık aracı olarak, seçim kampanyam sırasında ülke genelinde insanların tanıdığı Škoda Superb'i kullanacağım. Ayrıca resmi başbakanlık konutuna da taşınmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

