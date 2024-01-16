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Macaristan Büyükelçisi Çorum'da iş fırsatlarını anlattı - Son Dakika
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Macaristan Büyükelçisi Çorum'da iş fırsatlarını anlattı

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum'da iş insanlarına ülkesindeki iş fırsatlarını anlattı. Matis, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret ederek, Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları toplantısına katıldı. Toplantıda Matis, iş insanlarına ülkesindeki iş fırsatları hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Macaristan Büyükelçisi Çorum\'da iş fırsatlarını anlattı
16.01.2024 - 14:36,
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum'da iş insanlarına ülkesindeki iş fırsatlarını anlattı.

Matis, "Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları" toplantısı için geldiği kentte, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Matis, Başaranhıncal'a Macaristan haritası hediye etti.

Başaranhıncal ise Matis'e Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan, Hititlilerle Mısır arasında imzalanan ve bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Barış Anlaşması Tableti'nin örneğini verdi.

Büyükelçi Matis, daha sonra, Çorum TSO ile Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (OSİAD) TSO Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları" toplantısında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Matis, basına kapalı toplantıda ülkesindeki iş fırsatları hakkında bilgi verdikten sonra iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Toplantıya, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Ataşeleri Peter Kövecsi-Oláh ve Roland Vegh, OSİAD Başkan Yardımcısı Tayfun Angın, HEPA Türkiye Ankara Temsilcisi Merve Taşçı ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA
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