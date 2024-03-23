Macaristan, Çekya ve Avusturya, Moskova'daki terör saldırısına tepki gösterdi

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Macaristan, Çekya ve Avusturya, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Bu akşam Moskova yakınlarında meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Rusya Federasyonu halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Orban, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri için dua ettiklerini belirtti.

Çekya Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunularak, "Çekya, Moskova'daki terör saldırısını kınıyor. Sivillerin hedef alınması kabul edilemez." görüşüne yer verildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili korkunç haberler karşısında dehşete düştük. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle birlikte. Yaralanan herkese acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde olunduğu ve gelişmeleri yakından takip ettikleri kaydedildi.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60'ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.