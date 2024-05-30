Macaristan'da Evliya Çelebi'nin İzinde Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Macaristan'da Evliya Çelebi'nin İzinde Yarışması Düzenlendi

Macaristan\'da Evliya Çelebi\'nin İzinde Yarışması Düzenlendi

Macaristan'da 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Maarif Vakfı Budapeşte Okulları öncülüğünde, 'Liselerarası Evliya Çelebi'nin İzinde' adlı yarışma düzenlendi. Yarışmada, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne göre Macaristan'da camiler konulu sunumuyla Fehergyarmati Deak Ferenc Lisesi birinci oldu ve 'İstanbul gezisi' ödülünü kazandı.

30.05.2024 16:57
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Macaristan'da 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Maarif Vakfı Budapeşte Okulları öncülüğünde, "Liselerarası Evliya Çelebi'nin İzinde" adlı yarışma yapıldı.

Ülke genelinde ilan edilen ve 42 okulun katıldığı yarışma 3 turda tamamlandı. Türkiye Maarif Vakfı Budapeşte Okulları ve Corvinus Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen organizasyonda son tura kalan 5 okul dereceye girmek için mücadele etti.

Corvinus Üniversitesi Gellert Kampüsü'nde yapılan finalde son tura kalan 5 okul takımı Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Macaristan hakkında yazılmış; savaş, camiler, türbeler, hamamlar gibi mimari eserlerin yanı sıra ticaret ve gastronomi gibi konularda yaptıkları sunumlarla derece elde etmeye çalıştı.

Yarışmada Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne Göre Macaristan'da camiler konulu sunumuyla Fehergyarmati Deak Ferenc Lisesi ekibi birinci olarak "İstanbul gezisi" ödülünü kazandı.

Programa, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek, Budapeşte Büyükelçiliği Müsteşarı Özkan Duman, Eğitim Müşaviri Halide Nur Cafaoğlu Yaşar ve TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türk İslamoğlu katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan'da Evliya Çelebi'nin İzinde Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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