Macaristan'da Olağanüstü Hal Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan'da Olağanüstü Hal Sona Erdi

14.05.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 4 yıl süren olağanüstü hali sona erdirdiğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, selefi Viktor Orban döneminde ilan edilen olağanüstü halin sona erdirildiğini duyurdu.

Başbakan Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkedeki olağanüstü hal uygulamasına dair açıklama yaptı.

Magyar, 4 yılın ardından bugün itibarıyla Macaristan'daki "savaş dönemi olağanüstü halinin" sona erdiğini ifade etti.

Bununla birlikte Orban hükümeti tarafından 6 yıl önce getirilen "kararnameye dayalı olağanüstü hale" de son verdiklerini belirten Magyar, "Olağan hale dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Orban yönetimi, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan etmiş ve 2022'de başlayan Ukrayna'daki savaş nedeniyle de olağanüstü hali uzatmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisi'nde, 12 Nisan genel seçimlerinin ardından 9 Mayıs'ta düzenlenen açılış oturumunda, olağanüstü hal kararnamelerini olağan hukuka dahil eden yasa kabul edilmişti.

Macaristan genel seçimlerini Tisza, büyük farkla kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kalmıştı.

Macaristan UIusal Meclisi'nde, 9 Mayıs'ta yapılan açılış oturumunda Magyar, yemin ederek resmen ülkenin başbakanı olmuştu ve 16 yıllık Orban iktidarına son vermişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da Olağanüstü Hal Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
Beşiktaş’a dönecek mi Ernest Muçi’den açıklama Beşiktaş'a dönecek mi? Ernest Muçi'den açıklama
Fatih Tekke’den Montella’ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler Fatih Tekke'den Montella'ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti

20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 20:37:17. #7.13#
SON DAKİKA: Macaristan'da Olağanüstü Hal Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.