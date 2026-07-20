Macaristan\'da Polgar Cumhurbaşkanı Adayı Olabilir

BUDAPEŞTE, 20 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, cumhurbaşkanlığı teklifini iletmek üzere pazartesi günü satranç büyük ustası Judit Polgar ile bir araya geleceğini duyurdu.

Magyar pazar günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Polgar'ı "yetenek ve azimle özdeşleşmiş" bir şahsiyet diye nitelendirerek, ülkenin "birliğe, barışa ve her Macar vatandaşının gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanına" ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı görevinin "en üst düzey hizmet biçimini" temsil ettiğini kaydeden Magyar, Polgar'ın adaylık teklifini kabul etmesinden onur duyacağını ifade etti.

1976 yılında başkent Budapeşte'de doğan ve satrançta "Büyük Usta" unvanına sahip olan Polgar, Satranç Olimpiyatları'nda beş şampiyonluk kazandı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresi, cumartesi günü imzaladığı 17. anayasa değişikliği uyarınca kısa süre sonra sona erecek.