Macaristan'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Macaristan'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Macaristan\'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı
01.07.2026 12:14
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Macaristan'da 42,0 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı, Avrupa'da sıcak hava dalgası sürüyor.

BUDAPEŞTE, 1 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa genelini etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası sürerken, Macaristan'da salı günü tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Macaristan Meteoroloji Servisi'nin ön verilerine göre, başkent Budapeşte'nin 110 kilometre kuzeyindeki Szecseny kasabasında saat 15.00'te hava sıcaklığı 42,0 dereceye ulaştı. Ülke genelindeki bir önceki sıcaklık rekoru, 20 Temmuz 2007 tarihinde orta kesimdeki Kiskunhalas kentinde 41,9 derece olarak kaydedilmişti.

Macaristan'da yayımlanan en yüksek seviye olan üçüncü derece sıcaklık uyarısı dördüncü gününe girerken, sıcak hava dalgasının başlamasından bu yana her gün sıcaklık rekorları yenileniyor.

Yaşanan aşırı sıcaklar, Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan daha geniş çaplı sıcak hava dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua

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