Macaristan'da Tisza Partisi Seçimi Kazandı
Macaristan'da Tisza Partisi Seçimi Kazandı

13.04.2026 02:31
Peter Magyar, Macaristan'ı demokrasiye döndürmek ve Avrupa'ya geri dönme hedefini açıkladı.

(ANKARA) - Macaristan'da seçimleri kazanan Tisza Partisi lideri Peter Magyar, "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.

Macaristan'da sandıkların yüzde 98'inin açıldığı seçimlerde yüzde 53'ün üzerinde oyla öne geçen ve Başbakan Viktor Orban tarafından da tebrik edilen Tisza lideri Peter Magyar, yaptığı zafer konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi.

Budapeşte'de destekçilerine seslenen Magyar, konuşmasına "Başardık" diye başladı. Magyar, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Demokrasiye barışçıl geçiş yapacağız"

Magyar, ülkede sistem değişikliği hedeflediklerini belirterek, "Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için yumuşak ve barışçıl geçiş yapacağız" dedi.

Seçim sonuçlarının tüm Macarlar için bir zafer olduğunu vurgulayan Magyar, "Bugün, Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle yazılacak bir gündür. Tisza'ya oy vermeyenler de bu ulusal birliği kutlamalı" diye konuştu.

Avrupa'ya dönüş mesajı

Magyar, konuşmasında Avrupa Birliği ile ilişkilere de vurgu yaparak, "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.

Göç edenlere "Eve dönün" çağrısı

Yurt dışında yaşayan Macarlara da seslenen Magyar, "800 bin vatandaşımız iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç etti. Ülkemizi terk edenlere sesleniyorum: Eve dönün. Macaristan'ın tüm evlatlarına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Liyakat, sağlık, eğitim ve eşitlik alanlarında reform yapacaklarını belirten Magyar, hükümetinin temel görevinin "ülkeyi yeniden birleştirmek" olacağını söyledi.

Yüzde 98'i açılan sandıklara göre Tisza seçimi yüzde 53 ile önde

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi (NVI) verilerine göre sandıkların yüzde 98,74'ü açıldı. Buna göre Tisza Partisi yüzde 53,41 oy oranıyla yarışı önde götürürken, Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz yüzde 38,03 oyda kaldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosu'nda Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi 138 milletvekilliği kazanarak tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde ediyor.

Fidesz 55 sandalye ile temsil edilirken, seçim barajını aşan üçüncü parti mi Hazank ise 6 milletvekili çıkarıyor.

Macaristan'da hükümet kurabilmek için en az 100 sandalye gerekirken, anayasal çoğunluk için 133 sandalye sınırı bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı
Hande Yener’in sahne kostümü geceye damga vurdu Hande Yener'in sahne kostümü geceye damga vurdu

00:06
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
23:54
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
23:33
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
23:08
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı
Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı
22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
22:12
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
