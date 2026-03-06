Macaristan'da Ukraynalı 7 Gözaltına Alındı

Macaristan, ülke üzerinden büyük miktarda para ve altın sevkiyatıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 7 Ukrayna vatandaşının sınır dışı edileceğini bildirdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, nakit para ve altın sevkiyatına dair gözaltına alınan Ukraynalılara ilişkin açıklama yaptı.

Szijjarto, "Ukraynalı savaş mafyasıyla olası bir bağlantı hakkında ciddi kuşkular uyandıran, Macaristan üzerinden geçen büyük nakit sevkiyatları konusunda Kiev'den acil yanıt istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ocaktan bu yana 900 milyon dolar ve 420 milyon avro nakit para ile 146 kilogram altının Macaristan üzerinden taşındığını aktaran Szijjarto, eğer bu bankalar arası bir işlemse neden havale yoluyla yapılmadığını ve neden söz konusu büyük meblağların nakit olarak Macaristan üzerinden geçirildiğini sordu.

Szijjarto, "Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresine göre, son nakliye, eski bir Ukrayna istihbarat servisi generali tarafından koruma altında gerçekleştirildi. Kiev, bu fonların kaynağı ve amacı hakkında net açıklamalar yapana kadar Macaristan makamları kapsamlı soruşturma yürütecek." değerlendirmesini yaptı.

7 kişi Macaristan'dan sınır dışı edilecek

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, X'teki hesabından, Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresinin, Macaristan üzerinden nakledilen büyük miktarda para ve altın sevkiyatıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 7 Ukrayna vatandaşının geçmişlerini tespit ettiğini bildirdi.

Kovacs, operasyonun, Ukrayna Güvenlik Servisinin eski bir generali tarafından denetlendiğini ve askeri deneyime sahip kişilerce desteklendiğini tespit ettiğini aktardı.

Kovacs, bu bulgulara dayanarak söz konusu 7 kişinin de Macaristan'dan sınır dışı edileceğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andri Sybiha, yaptığı açıklamada, ülkesinin devlet bankası Oschadbank'ın 7 görevlisinin, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "sebebi açıklanmayan gerekçeyle" gözaltına alındığını bildirmişti.

Oschadbank çalışanlarının 2 özel araçla Avusturya ile Ukrayna arasında düzenli olarak para ve değerli eşya taşıdıklarını aktaran Sybiha, Macaristan'ın söz konusu kişileri "rehin aldığını ve paraya el koyduğunu" iddia etmişti.