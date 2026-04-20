Macaristan'da Yeni Hükümetin Detayları Açıklandı

Macaristan'da genel seçimin galibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, kurulacak hükümette 16 bakanlığın bulunacağını belirterek, 7 bakan adayının isimlerini açıkladı.

Macar basınında yer alan haberlere göre, Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, kurulacak hükümete ilişkin bilgi verdi.

Magyar, Tisza hükümetinde 16 bakanlığın bulunacağını duyurdu.

Peter Magyar, 7 bakan adayı ismini ise şöyle açıkladı:

"Anita Orban - Dışişleri, Andras Karman - Maliye, Szabolcs Bona - Tarım ve Gıda, Zsolt Hegedus - Sağlık, Laszlo Gajdos - Yaşam Ortamı, Istvan Kapitany - Ekonomi ve Enerji, Romulusz Ruszin-Szendi - Savunma"

Kalan bakanlıkların ise içişleri, adalet, ulaştırma ve yatırımlar, eğitim, sosyal işler, başbakanlık ofisi, kırsal kalkınma, kültür ve dijital teknoloji alanlarını kapsaması bekleniyor.

Magyar ayrıca, Macaristan'a petrol sevkiyatının yapıldığı ve halihazırda sevkiyatın durduğu Drujba petrol boru hattına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Peter Magyar, Ukrayna'dan, çalışır duruma gelir gelmez Drujba boru hattının açılmasını ve Rusya'dan petrol sevkiyatını yeniden başlatmasını istedi.

Magyar liderliğindeki hükümetin 9-10 Mayıs'ta kurulması bekleniyor.

Macaristan genel seçimlerini Tisza, farkla kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.