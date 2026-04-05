Macaristan'dan TürkAkım Güvenlik Önlemleri
Macaristan'dan TürkAkım Güvenlik Önlemleri

05.04.2026 20:58
Macaristan, Sırbistan'daki TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı bulunmasının ardından denetimi artırdı.

Macaristan, Sırbistan'da TürkAkım doğal gaz boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulunmasının ardından hattın Macaristan bölümündeki askeri denetimi ve korumayı artırma talimatı verdiğini bildirdi.

Başbakan Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı video mesaj ile Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınında patlayıcı bulunmasının ardından düzenlediği güvenlik konseyine dair açıklama yaptı.

Orban, savunma konseyi toplantısının sona erdiğini ve ellerindeki bilgilere göre Sırbistan'da TürkAkım boru hattına sabotaj girişimi hazırlığı yapıldığını aktardı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştüğünü ve boru hattının çalışmaya devam ettiğini açıklayan Orban, "Bu hat, Macaristan'ın gaz tüketiminin yüzde 60'ını karşılıyor. Bu nedenle, boru hattının Macaristan'daki bölümünde askeri denetim ve korumayı artırma talimatı verdik." dedi.

Sırbistan'ın Kanjiza bölgesinde, TürkAkım doğal gaz boru hattı yakınlarında, bugün iki çantada patlayıcı madde bulunduğu duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz boru hattı yakınlarında iki çanta içinde bulunan patlayıcıların olası bir sabotaj girişimine işaret ettiğine dikkati çekmişti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyon başlattığını açıklayan Vucic, olay hakkında soruşturma açıldığını bildirmişti.

Macaristan Başbakanı Orban, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştüğünü ve olay hakkında bilgi aldığını ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Nisan'da, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapılan tesise saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
