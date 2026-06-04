Macaristan'dan Ukrayna'nın AB Sürecine Destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin ilk fasıl kümesinin açılmasını destekleyecekleri mesajı üzerine, bunun kısa süre içinde gerçekleşmesini beklediklerini, taraflar arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mercier, günlük basın toplantısında Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin ilk fasıl kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirmesiyle ilgili görüşünün sorulması üzerine, Komisyonun Ukrayna'daki ulusal azınlıklara mensup kişilerin haklarına ilişkin kalan sorunları ele almak amacıyla Macaristan ve Ukrayna arasında yürütülen yapıcı müzakereleri memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Sözcü, "Bu, Macaristan ve Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin dinamikleri ve ilgili reformlar sayesinde uzun süredir çözülemeyen sorunların üstesinden gelme çabalarının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Tarafların farklı noktaları görüşürken yakın temas halinde olduklarını belirten Mercier, çok yakında ilk kümenin açılabileceğinden emin olduklarını kaydetti.

Ukrayna'nın üyelik süreci

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulundu.

AB Konseyi, 23 Haziran 2022'de Ukrayna'ya aday ülke statüsü verdi.

14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen AB zirvesinde katılım müzakerelerinin başlatılması yönünde karar alınsa da Macaristan vetosu nedeniyle bu henüz mümkün olamadı.

Macaristan Başbakanı Magyar, dün Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardıklarını, taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda da Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin ilk fasıl kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirmişti.

Viktor Orban döneminde Budapeşte hükümeti, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkarak girişimleri veto etmişti.