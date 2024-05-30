Macaristan Dışişleri Bakanı: Batı'nın yaptırım politikası başarısız oldu - Son Dakika
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Macaristan Dışişleri Bakanı: Batı'nın yaptırım politikası başarısız oldu

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı'nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu belirtti. Szijjarto, yaptırımların Avrupa Birliği'nin çok şey kaybetmesine neden olduğunu söyledi ve Macaristan'ın hala Rus petrolü satın aldığını vurguladı. Ayrıca, AB ile Belarus arasındaki iletişim kanallarının kesilmesinin barışı elde etmek için gereken araçları kaybettireceği uyarısında bulundu.

30.05.2024 18:54
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MİNSK, 30 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı'nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu söyledi.

BelTA haber ajansının bildirdiğine göre, Çarşamba günü Belarus-Macaristan hükümetler arası komisyonunun ekonomik işbirliği konulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan konuk bakan, "Yaptırım politikası başarısız oldu ve bu siyasi bir beyan değil. Gerçeklere dayalı bilgiler söz konusu olduğunda bunu yapmaya gerek de yok" dedi.

Szijjarto, Batılı yaptırımların başarısızlığının, " Avrupa Birliği'nin söz konusu yaptırım politikası nedeniyle çok şey kaybetmesi" olduğunu söyledi.

Bakan, "ulusal çıkarlara zarar veren tedbirlere" karşı olduğunu ve bu nedenle Macaristan'ın halen Rus petrolü satın almaya devam ettiğini belirtti.

Szijjarto ayrıca, AB ile Belarus arasındaki iletişim kanallarının kesilmesiyle her iki tarafın da barışı elde etmek için gereken araçları kaybedeceği uyarısında bulundu.

Minsk kentinde aynı gün Macaristan ile Belarus arasında iki ülkeden 100'ü aşkın şirketin katıldığı bir iş forumu da düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Macaristan Dışişleri Bakanı: Batı'nın yaptırım politikası başarısız oldu - Son Dakika

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