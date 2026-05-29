Macaristan, NATO'ya Güçlü Dönüş Yapacak

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'de görüştüğünü açıkladı. Magyar, "Macaristan yeniden dünyanın en güçlü askeri ittifakının güvenilir bir ortağı olacak" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'de önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Paylaşımında, "Macaristan yeniden dünyanın en güçlü askeri ittifakının güvenilir bir ortağı olacak" ifadelerini kullanan Magyar, Macar askerlerinin NATO'nun Kosova'daki barış gücü misyonunda "mükemmel işler çıkardığı" konusunda Rutte ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Macaristan'ın Ukrayna'ya silah ya da askeri ekipman sağlamadığını da Rutte'ye ilettiğini aktaran Magyar, NATO'nun 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvesine yönelik hazırlıklar ile Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası gelişmelerin de görüşmede ele alındığını kaydetti.