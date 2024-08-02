Macaristan, Rus vatandaşlarına Şengen vizesi kolaylığına devam ediyor - Son Dakika
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Macaristan, Rus vatandaşlarına Şengen vizesi kolaylığına devam ediyor

Macaristan'ın AB dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından Rus vatandaşlarına Şengen vizesi kolaylığı devam ediyor. AB Komisyonu, Macaristan'a mektup göndererek bu durumu sorguladı ve güvenlik endişelerini dile getirdi.

02.08.2024 13:02
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Macaristan ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Budapeşte'nin Birliğin dönem başkanlığını üstlenmesinin akabinde Başbakan Viktor Orban'ın Moskova ziyaretiyle başlayan gerginlik, bu kez Rus vatandaşlarına Şengen vizesi kolaylığı gerekçesiyle devam ediyor.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Macaristan'a mektup göndererek AB dönem başkanlığını üstlendiği 1 Temmuz'u izleyen günlerde Rusya ve Belarus vatandaşlarına AB içinde serbest seyahat hakkı veren "Ulusal Kart" programının süresini uzatmasıyla ilgili izahat talep ettiğini bildirdi.

Johansson, mesajında, "Rusya, bir güvenlik tehdididir. Daha az değil daha fazla teyakkuza ihtiyacımız var. Potansiyel Rus casuslarına ve sabotajcılarına AB'ye kolay erişim sağlamak, hepimizin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Johansson, Macaristan'ın vereceği yanıtın ardından durumu inceleyeceklerini ve gerekirse harekete geçeceklerini belirtti.

Mektubun içeriğinde vize konusu üye ülkelerin yetki alanında olsa da Şengen Bölgesi'nin güvenliğini koruma sorumluluğunun bulunduğu ve AB'nin Rusya ile vize kolaylığını Eylül 2022'de durdurduğu anımsatılarak, en geç 19 Ağustos'a kadar ilgili izahatin AB Komisyonuna iletilmesinin gerektiği kaydedildi.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük siyasi grup Avrupa Halk Partisinin (EPP) Başkanı Manfred Weber de hafta başında AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazarak Macaristan'ın Ruslar için Şengen Bölgesi'ne giriş koşullarını basitleştirme kararını "şüpheli" bulduğunu, casusların Birliğe sızma riskinin arttığını ifade etmişti.

Macaristan, temmuz ayının başında Rusya ve Belarus'ın da olduğu bazı ülkelere yönelik mevsimlik işçiler için tasarladığını duyurduğu kolaylaştırıcı vize rejimini başlatmıştı.

Budapeşte-Brüksel-Moskova hattında süregelen gerginlik

AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

AB ülkesi Macaristan ile AB arasında Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken Macar lider, bu iddiaları reddediyor.

Orban'ın eleştirilerin hedefindeki Moskova ziyareti

Macaristan Başbakanı Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret, AB içinde tepki çekmiş, üst düzey yönetimden arka arkaya "Orban'ın AB'yi temsil etme yetkisinin olmadığı" uyarıları yapılmıştı.

Ancak Orban, yine de Moskova'ya ziyarette bulunmuş, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak değil barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan, Rus vatandaşlarına Şengen vizesi kolaylığına devam ediyor - Son Dakika

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