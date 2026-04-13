Macaristan'da Tisza Partisi Zaferi: Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Sona Erdi

Macaristan'da dün gerçekleştirilen ve ülke tarihinin en kritik oylamalarından biri olarak görülen seçimlerde, sandıkların yaklaşık yüzde 72'sinin açılmasıyla ilk sonuçlar belli oldu. Tisza partisi yüzde 53 oy oranıyla önde giderken, Victor Orban liderliğindeki Fidesz yüzde 38 seviyesinde kaldı. 199 sandalyeli parlamentoda Tisza 138 milletvekili kazanarak tek başına iktidar çoğunluğunu elde ederken, Fidesz 54 sandalye, Mi Hazank ise 7 milletvekili çıkardı.

Seçime katılım oranı yüzde 77,80 ile rekor düzeyde gerçekleşti, bu Macaristan'da 1990'dan bu yana görülmemiş bir seviye oldu. İlk sonuçların ardından Orban, sosyal medyadan 'Teşekkürler Macaristan' mesajı paylaştı ve Tisza lideri Peter Magyar'ı telefonla arayarak zaferini kutladı, ancak destekçilerine yaptığı konuşmada sonuçları 'acı verici' olarak nitelendirdi.

Peter Magyar, çocukluğunda idolü olan Orban'ı deviren isim olarak öne çıktı. 2002'de Fidesz'e üye olarak siyasete başlayan Magyar, 2024'te partiden ayrıldığını açıkladı ve Tisza partisi ile hükümet karşıtı hareketin başına geçti. İç politikada ekonomik sorunlar ve yolsuzlukla mücadeleye odaklanan Magyar, dış politikada ise Orban'a kıyasla daha dengeli bir çizgi izleyerek AB ile ilişkileri normalleştirmeyi ve Rus enerjisine bağımlılığı sona erdirmeyi hedefliyor.