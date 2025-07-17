Macaristan, Ukrayna yetkililerine giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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Macaristan, Ukrayna yetkililerine giriş yasağı getirdi

17.07.2025 19:12
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Macaristan, orduda katılmayı reddeden vatandaşının öldürülmesinden Ukrayna yetkililerini sorumlu tuttu.

Macaristan, bir vatandaşının " Ukrayna'da orduya katılmayı reddettiği gerekçesiyle askerler tarafından dövülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu" Ukrayna ordusundan 3 yetkiliye ülke topraklarına girme yasağı getirdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, basın toplantısında, Ukrayna'da öldürülen Macaristan vatandaşına ilişkin açıklama yaptı.

Macar vatandaşın, Ukrayna'da orduya katılmayı reddettiği gerekçesiyle askerler tarafından dövülerek öldürüldüğünü anlatan Szijjarto, olayda sorumluluk taşıdıklarını belirttiği Ukraynalı yetkililerin isimlerini paylaşmadı. Szijjarto, Ukrayna ordusunda personelden sorumlu bir yetkili, bir bölge komutanı ve bir askeri seferberlikten sorumlu Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisine Macaristan'a giriş yasağı getirdiklerini bildirdi.

Szijjarto, Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nden (AB) bu kişileri yaptırım listesine almasını talep ettiklerini hatırlatarak, "Yaptırımlar uygulanana kadar, bugün bu üç kişinin Macaristan'a girişini yasaklamak için önlemler aldık." dedi.

Ukrayna vatandaşlarının azınlık haklarını ellerinden almadıklarını ve geçen yıl petrol akışını durdurmadıklarını dile getiren Bakan Szijjarto, Macaristan-Ukrayna ilişkilerinin donması halinde Ukrayna'nın "sıkıntıya" gireceğini, çünkü Macaristan'ın Ukrayna'nın en büyük elektrik tedarikçisi olduğunu ifade etti.

Macar vatandaşının Ukraynalı askerlerce dövülerek öldürüldüğü iddiası

Macar basınında temmuz başında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesinde, hem Ukrayna hem de Macaristan vatandaşlığı bulunan Jozsef Sebestyen'in orduya katılmayı reddettiği için askerler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti. Daha sonra da Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi Sandor Fegyir'in Macaristan Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilmişti.

Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu Facebook hesabından 10 Temmuz'da yapılan açıklamada, Sebestyen'in bir Ukrayna vatandaşı olduğu, hastane raporunda şiddete işaret eden bir yaralanma bulunmadığı ve kendisinin "akciğer embolisi" nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 11 Temmuz'da basına verdiği demeçte, Sebestyen'in Ukrayna'da askerlerce dövülerek öldürüldüğünü söylemişti.

Orban, dün sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, bu iddiayı yineleyerek, Avrupa Birliği'ne (AB) olayın sorumlularına yaptırım uygulama çağrısı yapmıştı.

Bu durumun Ukrayna'da "bir istisna" olmadığını belirten Orban, "Bugünün Ukrayna'sını tanımlayan devlet kaynaklı vahşet ve kanunsuzluğun açık bir örneğidir ve bu nedenle Ukrayna'nın AB'ye katılmasına izin verilmemelidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan, Ukrayna yetkililerine giriş yasağı getirdi - Son Dakika

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