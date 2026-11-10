Macaristan ve Slovakya, Aliağa'daki patlamada Türk halkına dayanışma mesajı verdi - Son Dakika
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Macaristan ve Slovakya, Aliağa'daki patlamada Türk halkına dayanışma mesajı verdi

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Macaristan ve Slovakya, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama için taziye mesajı yayımladı. Mesajlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa dilekleri ve Türk halkıyla dayanışma ifadeleri yer aldı.

Macaristan ve Slovakya, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Macaristan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İzmir'deki patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Aliağa'da meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Düşüncelerimiz Türk halkıyla birlikte." ifadelerine yer verildi.

Slovakya Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamada ise Bakan Juraj Blanar'ın patlamaya dair taziye mesajı paylaşıldı.

Blanar, İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen trajik patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini dile getirdi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerini sunan Blanar, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Blanar, "Bu zor zamanda, düşüncelerimizle Türk halkının yanındayız ve onlarla dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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