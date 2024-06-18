Macaristan ve Slovakya, Hollanda Başbakanı Rutte'yi NATO Genel Sekreterliği için destekleyecek - Son Dakika
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Macaristan ve Slovakya, Hollanda Başbakanı Rutte'yi NATO Genel Sekreterliği için destekleyecek

Macaristan ve Slovakya, NATO Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceklerini duyurdu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun mevcut Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmelerde mutabakata vardıklarını ve Rutte'nin adaylığını destekleyeceklerini belirtti. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise Başbakan Robert Fico'nun tedavisi süren saldırı sonrasında yapacakları istişarelerin ardından Rutte'nin adaylığını destekleyebileceklerini kaydetti. NATO Genel Sekreterliği için Türkiye'nin de desteklediği Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis yarışıyor.

18.06.2024 18:23
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Macaristan ve Slovakya, NATO Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceklerini duyurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X'ten, hem NATO'nun mevcut Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hem de Hollanda Başbakanı Rutte ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orban, Stoltenberg ile NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerinde Macar personelinin yer almaması ve bu faaliyetlere yönelik ülkesine ait herhangi bir fonun kullanılmaması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Rutte'nin NATO'nun genel sekreteri olması durumunda bu mutabakata bağlı kalacağını söylediğini aktaran Orban, "Macaristan, verdiği söz doğrultusunda, Başbakan Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de ülke basınına yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreterliği için yarışan iki adayla yapacakları görüşme ve uğradığı silahlı saldırı nedeniyle tedavisi süren Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra hükümetle yapacağı istişareler sonrasında Rutte'nin adaylığını destekleyebileceklerini kaydetti.

NATO Genel Sekreterliği için Türkiye'nin de desteklediği Hollanda Başbakanı Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis yarışıyor.

Kaynak: AA

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