Machado'dan ABD'ye Maduro Baskısı Çağrısı - Son Dakika
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Machado'dan ABD'ye Maduro Baskısı Çağrısı

Muhalif lider Machado, ABD'den Maduro'ya baskıyı artırmasını istedi ve destek çağrısında bulundu.

03.12.2024 05:16
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Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, ABD'ye çağrıda bulunarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yönelik baskıyı artırmasını istedi.

CNN'e açıklamalarda bulunan Machado, dünyanın dört bir yanındaki Venezuelalılara seslenerek, kendilerine destek olmalarını ve Maduro'yu protesto etmelerini talep etti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, adayları Edmundo Gonzalez'i, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıma kararına değinen Machado, "Mevcut ABD yönetimi doğru bir karar verdi; bu bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Machado, ABD'nin, Maduro hükümetini hedef alan yeni yaptırımlarının hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan destek gördüğünü belirtti.

ABD'nin Maduro yönetimine yönelik baskıyı artırması gerektiğini vurgulayan Machado, "Dünya tepki gösteriyor ve ABD hükümetinin bu mesajları (Maduro'ya) iletme konusunda daha kararlı davranması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Maduro'nun, zamanının tükenmekte olduğunu ve kendi iyiliği için ocak ayından önce müzakere şartlarını kabul etmesi gerektiğini bilmesine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Maria Corina Machado, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a da çağrıda bulunarak, 20 Ocak'taki yemin törenine, adayları Gonzalez'i davet etmesini istedi.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Machado'dan ABD'ye Maduro Baskısı Çağrısı - Son Dakika

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