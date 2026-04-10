Machine Learning ve Deep Learning: Teknolojinin Temel Taşları

10.04.2026 15:00
Bu yazıda, machine learning ve deep learning kavramlarının ne olduğu, aralarındaki farklar ve kullanımları hakkında bilgi verilmektedir. Akıllı telefonlardan otonom araçlara kadar geniş bir yelpazede günlük yaşamı kolaylaştıran bu teknolojilerin nasıl çalıştığı ve kariyer fırsatları ele alınmaktadır.

Machine learning ve deep learning, modern teknoloji dünyasının temel yapı taşlarıdır ve akıllı telefonlardan otonom araçlara kadar geniş bir alanda günlük yaşamı kolaylaştırır. Machine learning, bilgisayarların verilerden öğrenerek karar almasını sağlayan yapay zeka dalıdır ve denetimli, denetimsiz, pekiştirmeli ve yarı denetimli öğrenme gibi dört ana kategoriye ayrılır. Veri kalitesi ve algoritma seçimi, bu sistemlerin başarısını doğrudan etkiler.

Deep learning, machine learning'in gelişmiş bir alt dalı olarak insan beynindeki nöral ağları taklit eder ve çok katmanlı yapıları sayesinde karmaşık verileri işler. Bu teknoloji, girdi, gizli ve çıktı katmanlarından oluşur ve büyük veri setleriyle eğitilerek sürekli optimize edilir. Görüntü tanıma ve doğal dil işleme gibi alanlarda başarılı sonuçlar sunar.

Machine learning ile deep learning arasındaki temel farklar, veri hacmi ve algoritma yapısına dayanır. Machine learning küçük veri setlerinde etkinken, deep learning büyük veri setleri ve yüksek işlem gücü gerektirir. Ayrıca, machine learning'de özellik mühendisliği manuel yapılırken, deep learning modelleri özellikleri otomatik olarak öğrenir. Yapay zeka, machine learning ve deep learning arasında hiyerarşik bir ilişki bulunur; yapay zeka en geniş kavram olup, machine learning ve deep learning onun alt dallarıdır.

Machine learning öğrenmek için Python, R, Java ve Scala gibi programlama dilleri popülerdir. Deep learning projeleri için güçlü GPU'lar, yeterli RAM ve hızlı işlemciler gereklidir. Yapay zeka alanında kariyer yapmak için matematik, istatistik ve programlama becerileri temeldir. Performans açısından, machine learning küçük veri setlerinde hızlı sonuç verirken, deep learning büyük veri setlerinde üstün performans sergiler ancak daha fazla kaynak gerektirir.

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
