Maçka'da Kadın Muhtar Seçildi - Son Dakika
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Maçka'da Kadın Muhtar Seçildi

Maçka\'da Kadın Muhtar Seçildi
08.06.2026 14:23
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Özkan Öztürk'ün vefatının ardından eşi Ayfer Öztürk, 96 oyla muhtar oldu. Kadınların desteğiyle seçildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2024'te yerel seçimlerinde muhtar seçilen Özkan Öztürk'ün 7 ay önce vefat etmesi üzerine dün yapılan ara seçimi, aday olan eşi Ayfer Öztürk kazandı.

Çatak Mahallesi'nde 31 Mart 2024'te yapılan muhtarlık seçiminde aday olan Öztürk, 4 adaya karşı yarışarak 96 oyla muhtar oldu. Öztürk, muhtar seçilmesinden yaklaşık 17 ay sonra 47 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öztürk'ün vefatının ardından mahallede yaklaşık 7 ay muhtar azası Murat Gür görev yaptı.

Mahalledeki kadınların ve ailesinin isteği üzerine vefat eden eski muhtar Özkan Öztürk'ün eşi Ayfer Öztürk de dün gerçekleştirilen ara seçim için muhtarlığa aday oldu.

Öztürk, 4 adayla yarıştığı seçimde 96 oy alarak Çatak Mahallesi muhtarlığını kazandı.

Henüz mazbatasını almayan Öztürk, AA muhabirine, bir an önce göreve başlayıp eşinin yapamadığı işleri tamamlamak istediğini söyledi.

Mahallelinin desteğiyle seçimlere katıldığını belirten Öztürk, "Eşim 17 ay muhtarlık yaptı ama 10 yıl yapmış gibi her yeri düzenledi ama bir gece kalp rahatsızlığı geçirdi kaybettik eşimi." dedi.

"Eşim de 96 oyla muhtar olmuştu"

Öztürk, hem sevinç hem hüznü bir arada yaşadığını dile getirerek, "İlk önce eşimin azası muhtarlık yaptı. 7 ay sonra seçim oldu ve 4 aday seçime girdik. Ben 96 oyla birinci oldum. Eşim de 96 oyla muhtar olmuştu." ifadesini kullandı.

Göreve başlamak için heyecanlı olduğunun altını çizen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahallede kadınlar destek verdi, 'sen yaparsın, bir anne çocuk bakıyorsa, anneyse muhtarlık da yapar her işi de yapar' dediler. Ben de güçlendim, ayağa kalktım aday oldum. Onun yarım kalan işlerini tamamlamak için yola başladım. Eşimin bıraktığı yarım kalan işleri yapacağım. İki çocuk annesiyim, çocuklarım okula gidiyor ama köyde işlerimiz var. Onları da yapacağım, mahallemiz içinde çalışacağım. Kadınlar güçlüdür, başarır."

Özkan Öztürk'ün ağabeyi Konak Mahallesi Muhtarı Nizamettin Öztürk ise kadınların her şeyi başaracağına inandığını ifade ederek, "Mahallemize en iyi hizmeti yapacağına kanaat getirdiğimiz için bu işe soyunduk. Aslında kadınlar bu toplumun en ağır yükünü çeken bireylerimizdir. Bu bazı insanlarımıza basit geliyor." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özkan Öztürk, Politika, Trabzon, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maçka'da Kadın Muhtar Seçildi - Son Dakika

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