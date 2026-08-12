Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki.. - Son Dakika
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Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..

Trump\'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah\'a hamdolsun ki..
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ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme oturdu. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ABD'nin kontrol iddiasını yineleyen Trump, İran'ın askeri gücünün büyük ölçüde çöktüğünü savundu. Trump'ın paylaşımının sonunda kullandığı “Orta Doğu'nun kabadayısı artık yok. Allah'a hamdolsun” ifadeleri ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı son paylaşımda İran'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün ABD'de olduğunu savunan Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öne sürdü.

Trump, paylaşımında ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirterek bu kontrolün sürdürüleceğini ifade etti. ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının "çelik duvar" olarak nitelendirildiğini söyleyen Trump, İran'ın buna karşı koyabilecek durumda olmadığını savundu.

Trump, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını iddia ederek, İran Devrim Muhafızları'nın da ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini öne sürdü.

ABD Başkanı, İran'daki ekonomik duruma ilişkin de sert ifadeler kullandı. İran'ın parasının olmadığını ve ülkede enflasyonun yüzde 300'e ulaştığını iddia eden Trump, ekonomik tablonun daha da kötüleştiğini savundu.

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..

"ORTADOĞU'NUN KABADAYISI ARTIK YOK"

Trump paylaşımının sonunda ise İran'a yönelik dikkat çeken bir ifade kullandı.

" Orta Doğu'nun kabadayısı artık yok. Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullanan Trump'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Trump'ın "İran artık yok" ifadesini hangi anlamda kullandığı ise tartışma konusu oldu. Paylaşım, ABD Başkanı'nın İran'ın askeri gücüne mi yoksa mevcut yönetimine mi atıfta bulunduğu yönünde yeni soru işaretlerine neden oldu.

Öte yandan “Allah'a hamdolsun”, özellikle Müslüman toplumlarda yaygın kullanılan bir şükür ifadesi olduğu için Trump'ın İran'a ilişkin sert bir siyasi ve askeri açıklamanın sonunda bu ifadeyi kullanması dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD Başkanı Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki.. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    aslında hepimiz hiçiz…:) 0 2 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Bu trumpi ben bizim bir siyasetçimize benzetiyorum ama kime tam çıkartamadım))) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki.. - Son Dakika
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