Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre Fransa’dan birkaç gün önce gelen Mustafa Çam (43), evinin yakınındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam (73) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Çam, amcasını tabancayla başından vurarak öldürdü.

Kan donduran olay, saat 19.00 sıralarında Samsun'ın Tekkeköy ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi.

FRANSA'DAN GELEN YEĞEN, AĞAÇ KESEN AMCASIYLA TARTIŞTI

İddiaya göre, Fransa’da yaşayan ve birkaç gün önce kente gelen Mustafa Çam, balkonda oturduğu sırada evinin yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

AMCASINI TABANCAYLA VURDU

Kavganın büyümesiyle Mustafa Çam’ın ruhsatsız tabancayla amcasına ateş ettiği öne sürüldü. İbrahim Çam, başından ve koltuk altından vuruldu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan İbrahim Çam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak 73 yaşındaki Çam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Mustafa Çam’ın bölgeden kaçtığı belirtildi. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan tarafların aynı binada yaşadığı ve geçmişten bu yana arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğunun iddia edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.