“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, yasanın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı kapsayıp kapsamadığı tartışması gündeme geldi. Habertürk TV yayınında gazeteci Alişer Delek, “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” değerlendirmesinde bulundu. Delek, bu sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yayına bir not gönderdiğini belirterek, Yıldız’ın “Selahattin Demirtaş yasa kapsamında” ifadesini kullandığını aktardı.

YASA TBMM'DE ONAYLANDI

“Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki ayağını oluşturan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin kapsamı ve kimlerin yararlanabileceği ise siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Yasanın yürürlüğe girmesi, PKK/KCK’nın fiili varlığını sona erdirdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesine bağlanıyor. Düzenlemede PKK/KCK’yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin hükümler bulunuyor.

DEMİRTAŞ TARTIŞMASI

Tartışma, Habertürk TV ekranlarında yapılan değerlendirmeyle yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Alişer Delek, canlı yayında yaptığı değerlendirmede Nurettin Demirtaş’ın dağ kadrosundan döneceğini, ancak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumunun belirsiz olduğunu söyledi.

Delek’in bu değerlendirmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yayına not göndererek duruma açıklık getirdi.

FETİ YILDIZ'IN NOTU

Alişer Delek, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Feti Yıldız’ın kendisine gönderdiği mesajı aktardı.

Delek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yayında Demirtaş’ın durumunu dile getirdim. ‘Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz’ dedim. Sayın Feti Yıldız, Habertürk yayınına not gönderdi ve ‘Selahattin Demirtaş yasa kapsamında’ dedi.”