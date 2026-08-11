“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında - Son Dakika
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“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında

“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında
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“Terörsüz Türkiye” kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM’de kabul edilmesinin ardından, düzenlemenin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı kapsayıp kapsamadığı tartışması gündeme geldi. Habertürk TV canlı yayınında gazeteci Alişer Delek, Demirtaş’ın durumunun belirsiz olduğunu söylerken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan yayına dikkat çeken bir not geldi. Yıldız, Delek’in değerlendirmesine karşılık “Selahattin Demirtaş yasa kapsamında” mesajını iletti.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, yasanın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı kapsayıp kapsamadığı tartışması gündeme geldi.  Habertürk TV yayınında gazeteci Alişer Delek, “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” değerlendirmesinde bulundu. Delek, bu sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yayına bir not gönderdiğini belirterek, Yıldız’ın “Selahattin Demirtaş yasa kapsamında” ifadesini kullandığını aktardı.

YASA TBMM'DE ONAYLANDI

“Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki ayağını oluşturan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin kapsamı ve kimlerin yararlanabileceği ise siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Yasanın yürürlüğe girmesi, PKK/KCK’nın fiili varlığını sona erdirdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesine bağlanıyor. Düzenlemede PKK/KCK’yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin hükümler bulunuyor.

DEMİRTAŞ TARTIŞMASI 

Tartışma, Habertürk TV ekranlarında yapılan değerlendirmeyle yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Alişer Delek, canlı yayında yaptığı değerlendirmede Nurettin Demirtaş’ın dağ kadrosundan döneceğini, ancak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumunun belirsiz olduğunu söyledi.

Delek’in bu değerlendirmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yayına not göndererek duruma açıklık getirdi. 

“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında

FETİ YILDIZ'IN NOTU 

Alişer Delek, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Feti Yıldız’ın kendisine gönderdiği mesajı aktardı.

Delek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yayında Demirtaş’ın durumunu dile getirdim. ‘Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz’ dedim. Sayın Feti Yıldız, Habertürk yayınına not gönderdi ve ‘Selahattin Demirtaş yasa kapsamında’ dedi.”

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Demirtaş, Feti Yıldız, Habertürk, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika TBMM “Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hüsnü çalışır hüsnü çalışır:
    Yasin Börü'nün hakkı ne kapsamında ? Kelimeler kifayetsiz kalıyor yazık. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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