Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
Konya’nın Meram ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki kişi cadde ortasında karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri bıçakla diğerini ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybederken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Cinayet anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Konya’nın Meram ilçesinde Emin B., aralarında daha önce husumet bulunan Tugay Sarı ile Evliya Çelebi Caddesi'nde karşılaştı.
GÖRÜR GÖRMEZ CADDE ORTASINDA ÖLDÜRDÜ
İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Emin B., üzerinde bulunan bıçakla Tugay Sarı'yı yaraladı. Sarı yere yığılırken, Emin B. otomobille bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla, Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Kaçan Emin B. de Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde yakalandı. Kavga sırasında yaralandığı belirlenen Emin B., polis nezaretinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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