Macklemore Almanya\'da Filistin\'e Destek Verdi

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Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, Almanya'da verdiği konserde Filistin'e desteğini yineledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Macklemore, Mönchengladbach kentindeki Sparkassenpark'ta 19 bin dinleyicinin önünde yaptığı konuşmada Filistin'in yanında olduğunu belirtti.

Macklemore, "Holokost'ta yaşanan vahşetin asla telafi edilemeyeceğini söylemek isterim. Geçmişimizin kefaretini ödeyebilmemizin tek yolu, bugün apartheida, işgale ve soykırıma karşı özgür bir Filistin için ayağa kalkmaktır. Tek yol budur." ifadelerini kullandı.

Herkes için aynı şeyi yani kendilerini güvende ve sevildiklerini hissetmelerini istediğini anlatan Macklemore,"Herkesin uyanıp güne başlayabileceğini, nefes alabileceğini ve korkmayacağını hissetmesini istiyorum." dedi.

ABD ve Almanya'nın Gazze politikalarını eleştiren Macklemore, "ABD hükümeti berbat durumda. Almanya'nın şu anda yaptığı şey berbat. Biz, bu hükümetler tarafından temsil edilmiyoruz. Biz, göğsümüzün içindeki kalp tarafından temsil ediliyoruz. Bırakın o yönetsin, yetkililerimiz değil. Bu pusula tam burada, içimizde. Bırakın o lider olsun." şeklinde konuştu.

Gerçek adı Benjamin Haggerty olan Macklemore, konuşmasının ardından Filistin'e destek için yazdığı "Hind's Hall" adlı şarkıyı seslendirdi.