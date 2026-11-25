Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Birliğin bütçesiyle ilgili aralık ayı sonuna kadar uzlaşmaya varamaması halinde müzakereleri sürdürmeyeceği belirtildi.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Birliğin 2028-2034 bütçesini görüşmek üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

Fransa, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Birliğin yeni bütçesi kapsamında yaklaşık 200 milyar avroluk tasarruf öngören teklifine karşı çıkıyor.

Bu tasarruf adımının atılması halinde Fransa tarım sektörü, Birliğin tarım destek mekanizmalarından olan Ortak Tarım Politikası'nın sağladığı milyarlarca avroluk desteği kaybedebilir.

Ulusal basının Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Macron, AB ülkelerinin yeni bütçeyle ilgili aralık ayı sonuna kadar uzlaşmaya varamaması halinde müzakerelere son vereceğini belirtti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Birliğin bütçesine ilişkin yeni müzakere çerçevesinin hayal kırıklığına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, özellikle Ortak Tarım Politikası ve çiftçi gelirlerine yönelik desteklerin garanti altına alınması için yeterli bütçenin ayrılmadığı savunuldu.