Macron: Ateşkes Lübnan'ı da Kapsamalı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron: Ateşkes Lübnan'ı da Kapsamalı

08.04.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, ABD-İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da içermesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin "Arzumuz, ateşkesin Lübnan'ın tamamını içermesini sağlamaktır." dedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Macron, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sahada tamamen uygulanmasını ve bu sürecin İran'ın nükleer, balistik ve bölgesel meselelerine kalıcı bir çözüm bulunmasına ilişkin müzakerelere izin vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşılayan Macron, "Ateşkes ilan edilmesi çok iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "15 kadar ülkenin Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini kolaylaştırmak için İran ile koordinasyon içinde tamamen savunma amaçlı bir misyonun devreye sokulması için seferber olduğunu" da sözlerine ekledi.

Lübnan'daki durumun "hala kritik olduğunu" yineleyen Macron, "Arzumuz, ateşkesin Lübnan'ın tamamını içermesini sağlamaktır." diye konuştu.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Ateşkeste Lübnan belirsizliği

Arabulucu ülke olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:11:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.