Macron, Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonunu Destekledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Macron X hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü belirtti.

Emmanuel Macron, "ABD'nin kararlılığı sayesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik anlaşmayı" bir kez daha memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bu anlaşmanın, Ermenistan ve Azerbaycan arasında her birinin çıkarlarına saygılı bir barış anlaşmasının imzalanmasına ve onaylanmasına yol açmasını temenni eden Macron, Fransa'nın Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi.

Ayrıca Macron, Ermenistan ve Fransa arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda Paşinyan ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.