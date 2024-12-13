Macron, Bayrou'yu Başbakan Atadı - Son Dakika
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Macron, Bayrou'yu Başbakan Atadı

Fransa'da Macron, düşen hükümetin ardından François Bayrou'yu yeni başbakan olarak görevlendirdi.

13.12.2024 15:46
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, merkez sağcı Başbakan Michel Barnier liderliğindeki azınlık hükümetinin 4 Aralık'ta güven oylamasıyla düşmesinin ardından, seçim ittifakı ortaklarından merkez sağcı Demokrat Hareketi (MoDem) Lideri François Bayrou'yu başbakan atadı.

Barnier hükümeti, 2025 bütçesi üzerinde muhalefetle uzlaşma sağlayamayınca 4 Aralık'taki güven oylamasıyla düşmüştü. Barnier'nin 5 Aralık'ta istifasını sunmasının ardından, Macron, siyasi partilerin temsilcileriyle istişari görüşmeler yapmıştı. Macron bu kapsamda bu sabah Elysee Sarayı'nda Bayrou ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, 2017'den bu yana girdiği tüm seçimlerde ortağı olan 73 yaşındaki Bayrou'yu yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Bayrou, böylelikle 2017'den bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Macron'un 6. başbakanı oldu.

François Bayrou, 1986 ile 2012 yılları arasında dönem dönem milletvekilliği yaptı ve yaklaşık 10 yıldır ülkenin güneyindeki Pau kentinin belediye başkanlığını yürütüyordu.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği de yapan Bayrou ayrıca 1993-1997'de Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Macron dönemine 2017'de Adalet Bakanlığı görevlerini üstlenmişti.

Bayrou, AP üyelerinin danışman kadrolarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hareketi hakkında soruşturma açılması nedeniyle Adalet Bakanlığı görevinde yalnızca 1 ay kalarak istifa etmişti.

François Bayrou, Macron'la son 7 yıldır devam eden ortaklığı öncesinde, Rothschild bankasında çalışmış olan Macron'un finans çevreleriyle yakın olduğunu defalarca dile getirmiş, fakat daha sonra fikir değişikliğine giderek 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaktan vazgeçmiş ve Macron'a ittifak kurmayı teklif etmişti.

Bugüne kadar 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Bayrou, daha önce hiç başbakanlık görevini üstlenmedi.

Sağcı bir gelenekten gelen Bayrou, 2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağ ve sol siyasi çizgilerini geride bırakarak "merkezci" bir aday olarak kendini tanıttı.

Bayrou'nun başbakan olarak seçilmesinin ardından, aşırı sağcılar, solcular ve Macron kanadı şeklinde 3 bloka ayrılan Meclis tablosunda uzun bir süre görevde kalıp kalmayacağı merak konusu.

Yeni başbakanın ilk önceliği, 2025 bütçesinin onaylanmasını sağlamak olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, Bayrou'yu Başbakan Atadı - Son Dakika

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